شركة هولندية تطور سلالة جديدة من البطاطس مقاومة للآفات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكنت شركة هولندية من تطوير سلالة جديدة من البطاطس مقاومة للآفات، وخاصة مرض اللفحة المتأخرة، بما يقلل كثيرا من استخدام المبيدات الزراعية.

وذكرت صحيفة ” فينانسيلي داجبلات ” الهولندية أن شركة ” سوليونتا ” ، التي تأسست أصلا للعمل على أصناف الطماطم، ستكشف عن الصنف الجديد من البطاطس هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة بأن مرض ” فيتوفثورا إنفستنس ” الفطري يصيب النباتات ولا سيما البطاطس والطماطم باللفحة المتأخرة، ويسبب أضرارا بحوالي 10 مليارات يورو تلحق بمحصول البطاطس في جميع أنحاء العالم سنويا على الرغم من الاستخدام المكثف لمبيدات الآفات.

وتوقع البروفيسور الجامعي ريتشارد فيسر ، وفقا لموقع ” دتش نيوز ” الإخباري، أن تحتاج الشركة المطورة إلى خمس أو أربع سنوات قبل أن يتمكن المزارعون من زراعة هذه البطاطس الجديدة.