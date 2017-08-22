إنجازات الشؤون المالية والإدارية بالإمارة تلبي تطلعات القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، متطلعاً لتحقيق المزيد من الجهود والتميز بما يحقق تطلعات القيادة ويسهم في رفعة الوطن.

جاء ذلك بعد أن تلقت إمارة منطقة مكة المكرمة شكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إثر تسلمه تقريراً عن إنجازات إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة خلال الفترة من ربيع الأول للعام 1437هــ وحتى رمضان 1438هـ.