إنجازات الشؤون المالية والإدارية بالإمارة تلبي تطلعات القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

إنجازات الشؤون المالية والإدارية بالإمارة تلبي تطلعات القيادة
ثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، متطلعاً لتحقيق المزيد من الجهود والتميز بما يحقق تطلعات القيادة ويسهم في رفعة الوطن.
جاء ذلك بعد أن تلقت إمارة منطقة مكة المكرمة شكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إثر تسلمه تقريراً عن إنجازات إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة خلال الفترة من ربيع الأول للعام 1437هــ وحتى رمضان 1438هـ.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 43 دقيقة
مشگلتي إني ما أشوفگك إلا «شاعر» إن حگيت حكيك قصائد و إن سگت تلهمني قصائد😍
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 33 دقيقة
آحاول أجمع في غيابگك شتاتي ؛ بعضي معگك عيّا يفارق خويّه !
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 23 دقيقة
داعب هموم الليل لا هب نسناس ~~ وعطها الخبر من قلب💖 خل(ن) لخلَّه ¡
قلَّ له حبيبگك ما وطى قلبه الياس ~~ حتى عذابگك بالهوى جايز(ن) له ¡
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 11 دقيقة
تعيش بالوجدان مآعآش هالرأس : لولاك قل لي ويش أنا عايشً له?😍