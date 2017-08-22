مفكرة تكشف أسباب انتحار مراهقة داخل غرفتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت مفكرة سرية عبارة عن يوميات ، عن سبب إقدام فتاة بريطانية ، تٌدعى شارلوت بارون في الـ 14 من عمرها ، على الأنتحار حيث وجدت مشنوقة في غرفة نومها ، تقول فيها إن سبب انتحارها يتعلق بتضايقها من وزنها الزائد.

وكتبت شارلوت بارون تقول إنها لا تحب مقاس جسدها، وإنها كانت تتمنى أنها قد ماتت يوم نقلت إلى المستشفى ليلة عيد الميلاد السابق، إثر إفراطها في الشراب.

وقد تلت المذكرات السرية للفتاة في جلسة استماع بالمحكمة التي تفصل في قضية الانتحار، وجاء فيها: ” أنا بالفعل أقترب من الموت، بل يجب أن أموت، فأنا أريد أن أنسى كل شيء “.

وقبل انتحارها مباشرة أرسلت رسالة عبر الهاتف إلى إحدى الصديقات، تخبرها بأنها ذاهبة إلى الموت.