بالصور.. كلاشنيكوف ومبالغ جاوزت المليون ريال في حوزة عصابة عملاء الصرافة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. كلاشنيكوف ومبالغ جاوزت المليون ريال في حوزة عصابة عملاء الصرافة
تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي تقوده فتيات تخصص في سرقة عملاء مؤسسات الصرافة، بحوزته مبالغ مالية ضخمة.
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الموضوعة لكشف الجناة المتورطين في قضايا الترصد لعملاء مؤسسات الصرافة، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار على بعضهم بقصد تهديدهم و ترويعهم ما أسفر عن إصابة ثلاث وافدين في ثلاث بلاغات منفصلة والهرب على متن مركبات مسروقه .
قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بدراسة هذه البلاغات وتشكيل فريق عمل على درجة عاليه من الكفاءة لدراسة جميع البلاغات وتحليلها و مقارنة الأسلوب الإجرامي التى نفذت به تلك الجرائم .
ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيل عصابي مكون من عشرون شخصاً بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات رغم امعانهم في التخفي، وأسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبط مجموعه منهم في كمين محكم في أحد المواقع المستهدفة تبعه ضبط بقية أفراد التشكيل ( أحد عشر أفغانياً وأربعة مواطنين ومصري ومغربي ويماني في العقدين الثالث و الرابع، وفتاتان في العقد الثالث من العمر كانتا تقومان بتصريف بعض المسروقات.
وقد اشتملت المضبوطات على ( 3 ) مسدسات وبندقية من نوع كلاشنكوف و( 44 ) طلقة حية و مبلغ ( 176322 ريال سعودي و 105400 دولار و80000 يورو و34729 جنيها مصريا ) وأجهزة اتصال محمولة ثبت فنياً انها مسروقة وقطع يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر، ومجموعة لوح مسروقة لمركبات سبق الابلاغ عنها.
وبسماع اقوالهم اقروا بسابقة إرتكابهم لعشرين عملية سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم.
تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول , وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 4 ساعات
بالله الين متى .؟
امس طلع مغتصب الفتاة اجنبي افريقي . واليوم عصابة 16 اجنبي ولا نعرف اذا الفتاتين مواطنات او اجنبيات بعد .. ياناس والله ما نكبنا الا الاجانب بهالبلد .
اقسم بالله ما كنا نعرف هالمصائب من اول لقلتهم ومن يوم اصبحوا باعداد هائلة اصبحنا كل يوم نشوف ونقرأ ونسمع عن جرائم والسبب الاجانب يطلعون من بلادهم ويجون هنا يخربون بلدنا .
زائر[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 4 ساعات
سلب ونهب واطلاق نار وترويع و تشكيل اجرامي اكيد عليهم قضايا مسوين حكومه سلاح وتخطيط وتنفيذ حسبنا الله ونعم الوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16795 ] نشر منذ 4 ساعات
آمنت بالله هذولي ما خلوا شي ما نهبوه بس المفاتيح. ايش يبغون بها
جلاد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
يا بو بدر اقرا الخبر زين فيهم اربعة سعوديين و الفتيات دامهم ما حطوا جنسياتهم اجل سعوديات
الله يكفانا الشر
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7374 ] نشر منذ 4 ساعات
عصابة مسلحة [[ تقودها فتاتان ]] !
عاشقة بلادي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفانا الشر
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
نهبو كل شئ الله يلعنهم حرامية ابليس
متابع[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على نعمة الأمن الله يعز الإسلام وينصر المسلمين ويحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن كل من لا يخاف الله.إذا لم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا.
وش نستفيد من سجنهم ثم خروجهم؟
هؤلاء مفسدون في الأرض
هذا ما أراه ولكم ما ترونه
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش كل هذا إللى سرقوه الله ينتقم منهم
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض ينالون جزاءهم الرادع نظير مافعلو من جرائم
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على نعمة الأمان الله يوفقكم يارجال الأمن
عنود[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
كل هذا يحدث من وراء فتاتان الله المستعان
ام عماد[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله عشرين عملية سرقه الله يلعنهم
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18439 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذيلن مفسدين فالأرض
ولازم يصيروا عبرة
السيف ويعلقونهم فونش خل الناس تشوفهم😡
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالطيف.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان حريم هم الي يمشون ذا السلاتيح
يانهم ذا السلاتيح مخانيث يان ذا الحريم ياخذون
فيجرا
alfahd42[ عدد التعليقات: 11120 ] نشر منذ 39 دقيقة
قص يدينهم حتى البنات والله معد تشوف ذا العدد مستقبلا
احمد[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياجلاد باين من اسمك
حقدك على البلد وهلها حتا ونت داخلها الله يكفينا شرك وامثالك