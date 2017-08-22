بالصور.. كلاشنيكوف ومبالغ جاوزت المليون ريال في حوزة عصابة عملاء الصرافة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي تقوده فتيات تخصص في سرقة عملاء مؤسسات الصرافة، بحوزته مبالغ مالية ضخمة.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الموضوعة لكشف الجناة المتورطين في قضايا الترصد لعملاء مؤسسات الصرافة، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار على بعضهم بقصد تهديدهم و ترويعهم ما أسفر عن إصابة ثلاث وافدين في ثلاث بلاغات منفصلة والهرب على متن مركبات مسروقه .

قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بدراسة هذه البلاغات وتشكيل فريق عمل على درجة عاليه من الكفاءة لدراسة جميع البلاغات وتحليلها و مقارنة الأسلوب الإجرامي التى نفذت به تلك الجرائم .

ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيل عصابي مكون من عشرون شخصاً بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات رغم امعانهم في التخفي، وأسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبط مجموعه منهم في كمين محكم في أحد المواقع المستهدفة تبعه ضبط بقية أفراد التشكيل ( أحد عشر أفغانياً وأربعة مواطنين ومصري ومغربي ويماني في العقدين الثالث و الرابع، وفتاتان في العقد الثالث من العمر كانتا تقومان بتصريف بعض المسروقات.

وقد اشتملت المضبوطات على ( 3 ) مسدسات وبندقية من نوع كلاشنكوف و( 44 ) طلقة حية و مبلغ ( 176322 ريال سعودي و 105400 دولار و80000 يورو و34729 جنيها مصريا ) وأجهزة اتصال محمولة ثبت فنياً انها مسروقة وقطع يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر، ومجموعة لوح مسروقة لمركبات سبق الابلاغ عنها.

وبسماع اقوالهم اقروا بسابقة إرتكابهم لعشرين عملية سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول , وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.

