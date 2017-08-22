مصرع سيدة تمزقت نصفين بمستشفى بعد وضعها جنيناً - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

لقيت السيدة ” روسو كورتيس نونيز ” مصرعها فوراً بعد أن تمزقت إلى نصفين بفعل مصعد في بناية مستشفى، وذلك عقب ولادتها بدقائق، حيث كانت محمولة على نقالة بمستشفى فالم في اشبيلية جنوب إسبانيا.

وقال شقيق زوجها ديفيد جاسبار: ” إنه أمر لا يصدق. ما زلنا لا نصدق ما حدث.. لابد أن يحدث شيء ما، وألا يمر هذا الأمر دون عقاب “.

وفقا لأقاربها، فإن السبب يتعلق بتعطل باب المصعد، لكن القصة الكاملة لا تزال غامضة، حيث فتحت إدارة المستشفى تحقيقا شاملا حول الحادثة المؤلمة.

وروى الأقارب أن الباب أغلق وفتح مرتين دون أن يكون المصعد قد تحرك، وفي تلك اللحظات كانت المرأة تسحب للخارج من قبل الحمال الذي كان يجر النقالة، وهنا حدثت الكارثة حيث أغلق الباب عليها.

وقد استغرق الأمر ساعتين لرجال الدفاع المدني للإفراج عن جسدها مع رأسها المحاصرين بين إطار المصعد والسقف، بينما تركت قدميها تتدلى للخارج.