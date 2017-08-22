بالصور.. وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي سفير المملكة في الكاميرون - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام اليوم بمكتبه بالوزارة سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول بعض موضوعات العمل الإسلامي في الكاميرون وسبل دعم مركز خادم الحرمين الشريفين بالكاميرون حيث أوضح سعادة السفير أن المركز يشهد حالياً توسعة وتجهيز بعض المباني الإضافية التي سيتم افتتاحها قريباً.

من جهته ، أبدى فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام استعداد الوكالة لدعم المركز بمناشط دعوية وكوادر بشرية خلال الفترة القادمة ــ بإذن الله ــ .

وحضر الاجتماع وكيل الشؤون الإسلامية المساعد للأعمال الإدارية الشيخ محمد الحمود , ووكيل الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله العامري ومدراء العموم في الوكالة .

