عامل يقتل زميله لخلاف على أولوية جمع القمامة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قتل عامل نظافة مصري زميله بعد أن سدد له طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما حول أولوية جمع القمامة أسفل كوبرى عين شمس بالقاهرة وحاول المجنى عليه إسعاف نفسه بأقرب صيدلية، إلا أنه توفى بالصيدلية أثناء إسعافه وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من إسلام م ط 33 سنة، عامل بصيدلية، بأنه أثناء تواجده بالصيدلية حضر إليه أحد الأشخاص وبه عدة إصابات وطلب إسعافه إلا أنه توفى داخل الصيدلية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين أن المتوفى ” محمد ا ع ” 30 سنة، عامل قمامة، مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر سطحى بالوجه، وتم نقله لمشرحة النيابة بزينهم .

ومن خلال التحريات أتضح حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و ” محمد ا س ” ، 20 سنة، عامل قمامة، مصاب بجروح بالرأس واليدين، بسبب الخلاف حول أولوية جمع القمامة أسفل كوبرى عين شمس، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على بعضهما البعض بالضرب، وقام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض ” كتر ” محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة له بالأماكن التى يتردد عليها أسفرت عن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.