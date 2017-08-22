تفاصيل ضبط شبكة دعارة مخصصة للمسنين بأسعار مخفضة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ضبطت مباحث الآداب بمحافظة الغربية في مصر، إحدى الشقق بشارع ترعة الشيتي بمدينة طنطا لممارسة الدعارة لكبار السن والمسنين مما أثار استياء أهالي المنطقة.

وأفادت تحريات شرطة الآداب، إن النقبوض عليهم تم ضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة لممارسة الدعارة، مقابل أجر مادى خمسون جنيها تتقاضاه بائعة الهوى دون تمييز بين الرجال راغبى المتعة وتم حبس المتهين على ذمة التحقيق.

وتكررت وقائع ضبط شبكات الدعارة التي تستقطب عددا من النسوة الساقطات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة بمقابل مادي من كبار السن والمسنين، مقابل أجر مادي زهيد مراعاة للظروف الاقتصادية حسب زعمهم.