تفاصيل ضبط شبكة دعارة مخصصة للمسنين بأسعار مخفضة - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل ضبط شبكة دعارة مخصصة للمسنين بأسعار مخفضة
ضبطت مباحث الآداب بمحافظة الغربية في مصر، إحدى الشقق بشارع ترعة الشيتي بمدينة طنطا لممارسة الدعارة لكبار السن والمسنين مما أثار استياء أهالي المنطقة.
وأفادت تحريات شرطة الآداب، إن النقبوض عليهم تم ضبطهم أثناء تواجدهم داخل الشقة لممارسة الدعارة، مقابل أجر مادى خمسون جنيها تتقاضاه بائعة الهوى دون تمييز بين الرجال راغبى المتعة وتم حبس المتهين على ذمة التحقيق.
وتكررت وقائع ضبط شبكات الدعارة التي تستقطب عددا من النسوة الساقطات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام لممارسة الدعارة بمقابل مادي من كبار السن والمسنين، مقابل أجر مادي زهيد مراعاة للظروف الاقتصادية حسب زعمهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32625 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
حمادة[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 9 ساعات
لا مانع من تأجيل المرأة الحمل لمدة 23 عاما
المباعدة بين المولودين للمرأة لمدة 23 عاما حلال شرعا في الاسلام عند الامام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة
لا مانع من المرأة أن تحمل لمدة 23 عاما
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 4 ساعات
اقول يا حمادة ليت بس من يشوفك ويوكلك زبيريه من الحجم الكبير .
تراك أبثرتنا ليت امك يوم جابتك إبرِكَت عليك . أقول الخلا بس .😡.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5408 ] نشر منذ 4 ساعات
كبار سن ودعارة متى التوبة طيب استغفرالله 😮😮
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7387 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاكم خير خدماتكم شاملة لجميع الفئات السنية وبعد مراعين الظروف الإقتصادية حقيقة ماقصرتوا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16810 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههههههههه يا حماده الله ياخذ عقلك الجرمه اللي تحمل 23 سنه. يسلخونها مو يولدونها والطفل. الللي يجي على طول. يتوظف