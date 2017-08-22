بالصور.. أمانة الرياض تتصدى لانتشار الحشرات في مباسط الورقيات بسوق عتيقه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض عن اتخاذها الإجراءات الفورية وتفاعلها مع مقطع الفيديو الذي يبين وجود حشرات في مباسط الورقيات في سوق عتيقه للخضار والفاكهة.

وباشرت فرق الرقابة الصحية بالشخوص على مباسط الورقيات في سوق عتيقه للخضار والفاكهة، ورصد المباسط المخالفة، وإتلاف كافة المنتجات الورقية المعروضة في تلك المباسط، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

ووجهت أمانة منطقة الرياض إنذارا إلى الشركة المستثمرة والمشغلة لسوق عتيقه للخضار والفاكهة، يتضمن إلزامها بتصحيح أوضاع السوق ومعالجة القصور في مكافحة الحشرات وبشكل عاجل.

وفي السياق نفسه، تؤكد أمانة منطقة الرياض أن جميع ما يرد من ملاحظات من المواطنيين او في وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال الاتصال على رقم مركز الأمانة 940 فإنه محل اهتمامها ومتابعتها وتثمن جهد كل من يساهم في الإبلاغ عن المخالفات .