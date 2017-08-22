حمود الفايز يواجه منتقدي زواجه من الإماراتية رؤى الصبان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

واجه الإعلامي السعودي المذيع بقناة ام بي سي حمود الفايز، الانتقادات التي تعرض لها غداة زواجه من الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان .

حيث كتب الفايز على حسابه بتويتر بعد ليلة الزفاف: “صباح الخير ثمة تغريدات منسوبة لي (مفبركة) لاحظت قبل قليل كثرة التعليقات حولها ، في الحقيقة أنها لا تمت لي بصلة إطلاقاً. وفقنا الله وإياكم”

الفايز لم يحدد التغريدات المزعومة، غير أنه بهذا التعليق سلط الضوء على بعض الانتقادات التي تعرض لها من متابعيه على خلفية تغريدات ومواقف قديمة منسوبة له يرفض فيها الزواج من غير الفتاة المحجبة على حد قول متداوليها.

فيما تمسك المغردون بموقفهم رغم الرد الصادر عن الفايز حيث قال أحد المتابعين ” سؤال بعيد عن الفبركة لماذا تزوجت الحلاوة المكشوفة وتركة الحلاوة المغلفة لماذا ؟! ” .