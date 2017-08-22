ولي العهد يترأس جلسة " الوزراء " الأخيرة قبل عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يرأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تُعقد في محافظة جدة ويُتوقع انعقادها وإعلان تفاصيلها بعد صلاة العشاء الليلة.

وتعد المرة الأولى التي تُعقد فيها جلسات مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم، على أن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع بدلاً من يوم الإثنين.