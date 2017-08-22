بالصور..أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة خلال جلسته الأسبوعية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس أهالي المنطقة والقضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.

وفي بداية اللقاء رحّب سموه بالجميع، وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وأثنى سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات المتكاملة من جميع الجهات التي تعمل على مدار الساعة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه -حفظهما الله- وبمتابعة من سمو وزير الداخلية، وكذلك الشعور المميز للحجاج وهم يتحدثون أثناء قدومهم وما يحملونه من تقدير ومحبة لما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات، مؤكداً أن المملكة تتشرف وتفخر بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.

وفي ختام اللقاء سأل سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.