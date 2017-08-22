استضافة معرض روائع الآثار السعودية بمتحف " اللوفر " في أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أجرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مناقشات مع هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أمس الأول, باجتماع في مقر الهيئة بالرياض للنظر في إعارة قطع أثرية من المملكة في حفل افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، ومناقشة طلب استضافة متحف ” اللوفر أبوظبي ” لمعرض آثار المملكة – طرق التجارة العربية، وذلك بعد انتهاء جولته الحالية في عدد من أشهر المتاحف الآسيوية.

وذكر المشرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الدكتور علي الغبان، أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال المباحثات بين الجهتين التي بدأت بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدولة لإمارات العربية المتحدة لبحث آفاق التعاون بين الدولتين في مجال التراث الثقافي والآثار والتراث العمراني، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث إمكانية إعارة قطع من المملكة لمتحف اللوفر أبوظبي لإبراز التراث الحضاري في الجزيرة العربية ودورها المهم في التواصل في الحضارة الإنسانية.

وأضاف الغبان: ” وصلنا في الاجتماع إلى أفكار محددة فيما يتعلق بمشاركة المملكة والهيئة في مناسبة افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، وفيما يتعلق بالمواعيد المحتملة لعرض معرض طرق التجارة العربية في أبو ظبي بدايةً في متحف اللوفر بأبوظبي، كما تم الاتفاق على أن يكون موعد انطلاق المعرض في نهاية عام 2018م “.

كما نوه عن وجود تعاون كبير بالقول : ” يوجد تعاون كبير بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في عدة مجالات، منها مجال السياحة والتراث الحضاري حيث يوجد برامج مشتركة بين الهيئتين في المجالين، كما نه يجمع بين المملكة والإمارات ودول الخليج اجتماعات دورية للمسؤولين عن الآثار والتراث في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك برامج عمل مشتركة قائمة منذ فترة طويلة وتنفذ بشكل سنوي، وأيضاً انضم لها مؤخراً اجتماعات دورية للمسؤولين عن السياحة، إضافة إلى التعاون الثنائي الذي يتم بين كل دولة وأخرى، على سبيل المثال التعاون الثنائي بين المملكة والإمارات على غرار هذا الاجتماع اليوم “.

ولفت الدكتور الغبان أنه في حال اكتمال إجراءات الإعارة لبعض القطع الأثرية من المملكة للعرض في متحف اللوفر أبوظبي، ستُوقع اتفاقية خاصة بالإعارة، إضافة إلى توقيع اتفاقية خاصة بين الطرفين لتنظيم معرض طرق التجارة العربية.