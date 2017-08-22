الكلية التقنية في نجران تواصل استقبال المرشحين للقبول - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تستمر الكلية التقنية بمنطقة نجران في استقبال ملفات المرشحين مبدئياُ للقبول في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1437 / 1438هـ .

وأوضح عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور، ومن لم تنطبق عليهم الشروط ، والمنسحبين بعد القبول النهائي، حتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

وأكد عميد الكلية على المرشحين مبدئياً ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية وصورة منها، بالإضافة إلى نموذج الفحص الطبي، والحضور الشخصي للمرشح لاستكمال إجراءات القبول النهائي، منوهاً بأن آلية القبول حسب الشروط الموضحة على بوابة القبول بالموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .