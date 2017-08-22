" حذف الرسائل المرسلة " ميزة جديدة يطلقها واتس آب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة فيس بوك تحديثًا جديدًا لخدمة ” واتس آب ” التابعة لها على منصة ” ويندوز فون ” ، والذى يوفر للمستخدمين عدد من المميزات الجديدة التي يأتي على رأسها ميزة “ Delete for Everyone ”.

ويحمل الإصدار 2.17.246.0، نسخة واتس آب الجديدة على ويندوز فون وتتيح لمستخدمي ويندوز فون عبر الميزة الجديدة، حذف أي رسالة قاموا بإرسالها إلى أحد الأصدقاء بكل سهولة من كلا الطرفين سواء المرسل أو المتلقي، الأمر الذى قد يعتبر مفيد للبعض خاصة عند ارسال بعض الرسائل عن طريق الخطأ، ووفقا لموقع mspoweruser الأمريكي.