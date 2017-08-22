تفاصيل محاول اغتصاب فتاة وتصويرها عارية في حافلة نقل عام - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

حاول عدد من الشباب اغتصاب فتاة داخل إحدي حافلات النقل العمومي في المغرب، وعرفت بـ ” فتاة الحافلة البيضاء ” .

وهاجم 3 مراهقين فتاة حاولو أن ينزعون ملابسها، وتلمّسها بطريقة غير أخلاقية مع توثيق ذلك بالكاميرا، وسط موجة من الضحك والصراخ، في حين حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها والبكاء من أجل تركها والابتعاد عنها، فيما أشارت بعض وسائل الإعلام المغربية إلى أنها تعاني من تأخر عقلي.

بدورها، أكدت شركة الحافلات التي جرت الحادثة داخل إحدى حافلاتها، في بيان لها أمس الاثنين، أن ” السلطات الأمنية تمكنت صباح أمس من اعتقال المتورطين، وأن المعطيات الأولية للتحقيق الذي تقوم به الشركة مع الأجهزة الأمنية، تبين أن الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 18 أغسطس ” .

وردًا على موجة الغضب التي تعرض لها سائق الحافلة من طرف المغاربة بسبب عدم تدخله لإنقاذ الفتاة وصدّ المعتدين، بينت الشركة أنه لا يمكن لها حاليًّا التأكد من أن سائق الحافلة لم يتدخل لنجدة الفتاة.