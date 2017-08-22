ضبط وحجز " 13775 " من الأجهزة الكهربائية المخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، من ضبط وحجز (13775) من الأجهزة الكهربائية المخالفة (المكيفات – الثلاجات – الغسالات) ، ضمن الجولات التفتيشية المجدولة على مختلف مناطق المملكة.

وجاءذلك ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي إطار الجولات التفتيشية تم زيارة (19) مصنعاً، وسحب (30) عينة، تبين بعد الفحص والاختبار عدم مطابقة (11) عينة فيما جرى مطابقة الـ(19) عينة المتبقية للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وعلى أثره تم ضبط وحجز (13775) من الأجهزة الكهربائية المخالفة.

ويسعى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة، ضمن آلية عمل تجتمع فيها عدد من الجهات الحكومية لتحقيق أدنى المستويات في استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة الاستهلاكية.