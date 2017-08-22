 افضل ترحيب للضيوف - صحيفة صدى الالكترونية

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افضل ترحيب للضيوف




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 22 ساعة

يا شباب فيه شي يقبل من المزح وفيه شيء مايقبل ويكون صاحبة مخفة . ويسقط من عيون الناس . وربما يكون قد كسر الحاجز الذي بينه وبين ربه وهو اهم من مراقبت الناس له .

نسأل الله السلامة .

[ عدد التعليقات: 32638 ] نشر منذ 16 ساعة

اي والله نسأل الله السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 5592 ] نشر منذ 15 ساعة

هياااط
فضحونا هالبدو في كل مكان

[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 27 دقيقة

خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه واحسن ما فيهم الا خير المطوع ههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 14 دقيقة

إي والله ياخوي مغرد . خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه .😅👍🏼😁.

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