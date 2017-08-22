افضل ترحيب للضيوف - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 23
أغسطس
يا شباب فيه شي يقبل من المزح وفيه شيء مايقبل ويكون صاحبة مخفة . ويسقط من عيون الناس . وربما يكون قد كسر الحاجز الذي بينه وبين ربه وهو اهم من مراقبت الناس له .
نسأل الله السلامة .
اي والله نسأل الله السلامه ,,
هياااط
فضحونا هالبدو في كل مكان
خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه واحسن ما فيهم الا خير المطوع ههههههههههههههههههههههههه
إي والله ياخوي مغرد . خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه .😅👍🏼😁.
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سعيد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 22 ساعة
يا شباب فيه شي يقبل من المزح وفيه شيء مايقبل ويكون صاحبة مخفة . ويسقط من عيون الناس . وربما يكون قد كسر الحاجز الذي بينه وبين ربه وهو اهم من مراقبت الناس له .
نسأل الله السلامة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32638 ] نشر منذ 16 ساعة
اي والله نسأل الله السلامه ,,
⛔️[ عدد التعليقات: 5592 ] نشر منذ 15 ساعة
هياااط
فضحونا هالبدو في كل مكان
مغرد[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 27 دقيقة
خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه واحسن ما فيهم الا خير المطوع ههههههههههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 14 دقيقة
إي والله ياخوي مغرد . خلوووو الناس تنبسط والله شى ونا سه .😅👍🏼😁.