غرامة بالملايين لـ " جونسون أند جونسون " بعد إصابة سيدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقرت لجنة تحكيم بولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية قرارا يقضي بتغريم شركة “جونسون أند جونسون ” بسبب اتهامات سيدة بأصابتها بالسرطان.

قضت محكمة ” لوس أنجلوس العليا ” بولاية كاليفورنيا ، أمس الإثنين، بدفع الشركة الأمريكية العاملة في مجال صناعة مستحضرات التجميل ” جونسون أند جونسون ” مبلغ يقدر بـ 417 مليون دولار لسيدة ادعت أنها تعرضت لمرض سرطان المبيض عقب استخدام منتجات الشركة القائمة على مسحوق بودرة ” التلك ” وفقاً لديلي ميل البريطانية .

وقالت المحكمة أن شركة “ جونسون أند جونسون ” فشلت في تحذير المستهلكين بشكل كاف من مخاطر السرطان الناتجة عن استخدام مادة ” التلك “