 غرامة بالملايين لـ " جونسون أند جونسون " بعد إصابة سيدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 22

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرامة بالملايين لـ ” جونسون أند جونسون ” بعد إصابة سيدة

غرامة بالملايين لـ ” جونسون أند جونسون ” بعد إصابة سيدة

غرامة بالملايين لـ ” جونسون أند جونسون ” بعد إصابة سيدة
واشنطن(صدى):

أقرت لجنة تحكيم بولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية قرارا يقضي بتغريم شركة “جونسون أند جونسون ” بسبب اتهامات سيدة بأصابتها بالسرطان.

قضت محكمة ” لوس أنجلوس العليا ” بولاية كاليفورنيا ، أمس الإثنين، بدفع الشركة الأمريكية العاملة في مجال صناعة مستحضرات التجميل ” جونسون أند جونسون ” مبلغ يقدر بـ 417 مليون دولار لسيدة ادعت أنها تعرضت لمرض سرطان المبيض عقب استخدام منتجات الشركة القائمة على مسحوق بودرة ” التلك ” وفقاً لديلي ميل البريطانية .

وقالت المحكمة أن شركة “ جونسون أند جونسون ” فشلت في تحذير المستهلكين بشكل كاف من مخاطر السرطان الناتجة عن استخدام مادة ” التلك “


الوسوم:, , ,

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 4 ساعات

عزالله انا رحنا فيها

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههه. ابي أشوف ردود كل من كان يستعمله بسسسس .هههههههه.
.🚿.🛀.🛁.😱.😱.😅.😊.

[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 3 ساعات

راعي الددسن انا ماتذكرت غير الكيرم

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله ياخوي غييييوووورررر .
إنه بس الكيرم .😄 بس متأكد مهنى شي غيره مِنا ولا مِنا .؟😊😄.

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه. الله يسعدك ياخوي غييييوووورررر . خلا ص خلا ص . صادق .😄😁😂.

[ عدد التعليقات: 16779 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 32595 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر من هاالصناعات الكيميائيه ، ماوراها إلا المصايب اللتي لاعلاج لها ,,

[ عدد التعليقات: 10461 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا مش ممكن جونسون صديقي 😓
وبعدين منذ الصغر امي كانت تستخدم لي
الشامبو والكريم
وحاليا انا استخدم االوشن
هالخبر اجزم افتراء 😤😤

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *