غرامة بالملايين لـ " جونسون أند جونسون " بعد إصابة سيدة - صحيفة صدى الالكترونية

غرامة بالملايين لـ ” جونسون أند جونسون ” بعد إصابة سيدة
أقرت لجنة تحكيم بولاية ” كاليفورنيا ” الأمريكية قرارا يقضي بتغريم شركة “جونسون أند جونسون ” بسبب اتهامات سيدة بأصابتها بالسرطان.
قضت محكمة ” لوس أنجلوس العليا ” بولاية كاليفورنيا ، أمس الإثنين، بدفع الشركة الأمريكية العاملة في مجال صناعة مستحضرات التجميل ” جونسون أند جونسون ” مبلغ يقدر بـ 417 مليون دولار لسيدة ادعت أنها تعرضت لمرض سرطان المبيض عقب استخدام منتجات الشركة القائمة على مسحوق بودرة ” التلك ” وفقاً لديلي ميل البريطانية .
وقالت المحكمة أن شركة “ جونسون أند جونسون ” فشلت في تحذير المستهلكين بشكل كاف من مخاطر السرطان الناتجة عن استخدام مادة ” التلك “
سعيد[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 4 ساعات
عزالله انا رحنا فيها
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه. ابي أشوف ردود كل من كان يستعمله بسسسس .هههههههه.
.🚿.🛀.🛁.😱.😱.😅.😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16779 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان وعندنا بعضهمن تسويين بها. خلطات
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8903 ] نشر منذ 3 ساعات
يازين ريحتها تجنن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 3 ساعات
راعي الددسن انا ماتذكرت غير الكيرم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ياخوي غييييوووورررر .
إنه بس الكيرم .😄 بس متأكد مهنى شي غيره مِنا ولا مِنا .؟😊😄.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 3 ساعات
لا لا لا لا
غير الكيرم ماشي شي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه. الله يسعدك ياخوي غييييوووورررر . خلا ص خلا ص . صادق .😄😁😂.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16779 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32595 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر من هاالصناعات الكيميائيه ، ماوراها إلا المصايب اللتي لاعلاج لها ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10461 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا مش ممكن جونسون صديقي 😓
وبعدين منذ الصغر امي كانت تستخدم لي
الشامبو والكريم
وحاليا انا استخدم االوشن
هالخبر اجزم افتراء 😤😤