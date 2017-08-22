6 نصائح للزوجة المثالية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت استشارية العلاقات الأسرية جيهان العلي ، عدد من النصائح للمرأة لكي تكون زوجة مثالية يتغني بجمال صفاتها كل من يعرفها، وخصوصاً زوجها .

بداية، تقول العلي: أن تكوني زوجة مثالية ليس أمراً صعباً، بل هو في غاية اليسر إذا اتبعتِ هذه النصائح:

أولاً: كوني بجانب زوجك في جميع الظروف، سواء المحن الصعبة كتركه وظيفته أو فقدانه أحد أقاربه أو أمواله، أو المناسبات السعيدة، والتي توجب عليك الفرح معه والتعبير عن سعادتك.

ثانياً: هناك من تقول: ” ما أجمل الصلح الذي بعد الخصام ” ، وتعتمد على تلك المقولة، فتبدأ باختلاق المشكلات في كل موقف، وهذا أمر خاطئ، لذا عزيزتي، ليست كل المواقف بحاجة للتوقف عندها، فحاولي تجنب الشجار الدائم، وقومي بمناقشة الأمور بكل هدوء، واعترفي بالخطأ الذي ارتكبته، ولا تحاولي إلقاء اللوم عليه دوماً.

ثالثاً: لا تحاولي مهما حدث التحدث عنه بسوء أمام الآخرين، فهذا الأمر سيئ إلى أبعد الحدود، وافتخري به أمام الناس.

رابعاً: حاولي أن تكوني دائماً مستمعة جيدة لزوجك، وقدمي له حلولاً لمشكلاته التي يحدثك عنها.

خامساً: لا تقولي: غداً سيتغير، ولا تحاولي تغييره، فهذا هو زوجك، وعليك تقبله كما هو.

سادساً: لا تجعلي اهتمامك بأطفالك ومنزلك يطغى على اهتمامك بزوجك، فهو بحاجة للاهتمام أيضاً.