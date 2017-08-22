6 نصائح للزوجة المثالية - صحيفة صدى الالكترونية

6 نصائح للزوجة المثالية
قدمت استشارية العلاقات الأسرية جيهان العلي ، عدد من النصائح للمرأة لكي تكون زوجة مثالية يتغني بجمال صفاتها كل من يعرفها، وخصوصاً زوجها .
بداية، تقول العلي: أن تكوني زوجة مثالية ليس أمراً صعباً، بل هو في غاية اليسر إذا اتبعتِ هذه النصائح:
أولاً: كوني بجانب زوجك في جميع الظروف، سواء المحن الصعبة كتركه وظيفته أو فقدانه أحد أقاربه أو أمواله، أو المناسبات السعيدة، والتي توجب عليك الفرح معه والتعبير عن سعادتك.
ثانياً: هناك من تقول: ” ما أجمل الصلح الذي بعد الخصام ” ، وتعتمد على تلك المقولة، فتبدأ باختلاق المشكلات في كل موقف، وهذا أمر خاطئ، لذا عزيزتي، ليست كل المواقف بحاجة للتوقف عندها، فحاولي تجنب الشجار الدائم، وقومي بمناقشة الأمور بكل هدوء، واعترفي بالخطأ الذي ارتكبته، ولا تحاولي إلقاء اللوم عليه دوماً.
ثالثاً: لا تحاولي مهما حدث التحدث عنه بسوء أمام الآخرين، فهذا الأمر سيئ إلى أبعد الحدود، وافتخري به أمام الناس.
رابعاً: حاولي أن تكوني دائماً مستمعة جيدة لزوجك، وقدمي له حلولاً لمشكلاته التي يحدثك عنها.
خامساً: لا تقولي: غداً سيتغير، ولا تحاولي تغييره، فهذا هو زوجك، وعليك تقبله كما هو.
سادساً: لا تجعلي اهتمامك بأطفالك ومنزلك يطغى على اهتمامك بزوجك، فهو بحاجة للاهتمام أيضاً.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 4 ساعات
كل ما ذكر اعلاه ممكن ان تقوم به اي امراءة
ماعدا الاولى . . !
ذي قليل من النساء من يفعلنها
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10461 ] نشر منذ 4 ساعات
اضربيه في الوساده ع راسه🤗ومرمطيه هههههههه
تحمست مع الصورة التعبيريه😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12427 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههه
احيانا يكون المزاح لذيذ
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 3 ساعات
منتاز .👍🏼. مشكوره يا نوره .😊.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه يامل هي ناويه تظربه بالوساده بس ع الكنب اللي جالس عليه–يعني تستفزه-مثل ماقال ابو عمار بعض المزح يكون لزيز اااوي-
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 ساعات
اخي نهار فيه نساء يسووون الاولى واكثر -فيه من كل شي -افضل مما ذكر جميعا وفيه لايوجد مما ذكر شي-
نهار السلام[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 3 ساعات
على كل حال . . بنات الاجواد واجد يالرعد
ولكن بعضهن وهن قله يطبقن مقولة المدارس قديما . . ياخذنه لحما ويقذفن به عظما . . .
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8903 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين تلاقي مثل كذا؟؟
من تجربة خطوبتي السابقة اصبحت كثير متردد وقلق من اختيار الشريك!!
عاجبتني فتاة واتمناها بالحلال ولكن ماتدري كيف توصل لهالشئ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14033 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب والله أشياء بسيطه ومقدور عليها 😍