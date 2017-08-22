بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها
أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، ضجة واسعة بمواقع التواصل الأجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص بأحضان صديقها .
وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو ، مٌرتديه فستان أسمر مفتوح الصدر ، وهي ترقص مع صديقها بطريقة غير لائقة .
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4468 ] نشر منذ يومين
خيطي بيطي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ يومين
عادي ماهي مشكله هي ما خَلَت حَد مارقصت في حضنه . جات على صديقها يعني .
الأقربون اولى بالمعروف .
رعد ***[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ يومين
هيفاء وهبى فنانة بالتمثيل كونها تتقن ادوارها بجدارة
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ يومين
هي كلها على بعضها غير لائقه وقفة على رقصتها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ يوم واحد
رغم ذلك فهي ممثلة بارعة و حياتها الشخصية سمك و لبن و تمرهندي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
عبدالله[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ يوم واحد
تشوف بعض التعليقات تستغرب لاننا كلنا نعلم ان كثير ممن يدعون الفضيلة هم اكثر من ينتهك الفضيلة في الخفاء.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 5 ساعات
والله ما اشوف فيها زين الالا دويساتها وعويناتها غير كذا يخلف الله
وهنوصتها من شان ما نظلمها
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين
جت على صديقها
كانت في احضان حسن نصر الشيطان ولا تدخل ذمتي ابرا الى الله