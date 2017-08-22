 بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها

بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها
أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، ضجة واسعة بمواقع التواصل الأجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص بأحضان صديقها .

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو ، مٌرتديه فستان أسمر مفتوح الصدر ، وهي ترقص مع صديقها بطريقة غير لائقة .

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ يومين

عادي ماهي مشكله هي ما خَلَت حَد مارقصت في حضنه . جات على صديقها يعني .
الأقربون اولى بالمعروف .

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ يومين

هيفاء وهبى فنانة بالتمثيل كونها تتقن ادوارها بجدارة

[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ يوم واحد

رغم ذلك فهي ممثلة بارعة و حياتها الشخصية سمك و لبن و تمرهندي

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ يوم واحد

تشوف بعض التعليقات تستغرب لاننا كلنا نعلم ان كثير ممن يدعون الفضيلة هم اكثر من ينتهك الفضيلة في الخفاء.

[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 5 ساعات

والله ما اشوف فيها زين الالا دويساتها وعويناتها غير كذا يخلف الله

وهنوصتها من شان ما نظلمها

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين

جت على صديقها
كانت في احضان حسن نصر الشيطان ولا تدخل ذمتي ابرا الى الله

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