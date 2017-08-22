بالفيديو.. هيفاء وهبي تٌثير الجدل بالرقص في أحضان صديقها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، ضجة واسعة بمواقع التواصل الأجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص بأحضان صديقها .

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو ، مٌرتديه فستان أسمر مفتوح الصدر ، وهي ترقص مع صديقها بطريقة غير لائقة .