بالفيديو.. الدوحة تعتقل نجل الشيخ عبدالله آل ثاني وتضعه تحت الإقامة الجبرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الدوحة تعتقل نجل الشيخ عبدالله آل ثاني وتضعه تحت الإقامة الجبرية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اعتقال نظام تميم لنجل الشيخ عبد الله آل ثاني ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
ودشن مغردون وسماً بعنوان ” علي آل ثاني آسير الحمدين ” ، نددوا من خلاله بممارسات النظام القطري، واعتقال المعارضين.
وقال وليد المحمدي عبر حسابه على تويتر: ” أعمال إرهابية لا حصر لها من تميم وأبوه ومسشاريهم فما هو الجديد في فكرة احتجاز وتهديد علي ابن الشيخ عبدالله؟ “.
وغرد حساب الليالى العامري: ” احتجاز ابن الشيخ عبدالله بن علي ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قطر “.
الرجل مسير و ليس مخير 😔 #علي_ال_ثاني_اسير_الحمدين
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 21, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكون في عونه .