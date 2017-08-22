بالفيديو.. الدوحة تعتقل نجل الشيخ عبدالله آل ثاني وتضعه تحت الإقامة الجبرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر اعتقال نظام تميم لنجل الشيخ عبد الله آل ثاني ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ودشن مغردون وسماً بعنوان ” علي آل ثاني آسير الحمدين ” ، نددوا من خلاله بممارسات النظام القطري، واعتقال المعارضين.

وقال وليد المحمدي‏ عبر حسابه على تويتر: ” أعمال إرهابية لا حصر لها من تميم وأبوه ومسشاريهم فما هو الجديد في فكرة احتجاز وتهديد علي ابن الشيخ عبدالله؟ “.

وغرد حساب الليالى العامري: ” احتجاز ابن الشيخ عبدالله بن علي ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قطر “.