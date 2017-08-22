هبة الدري: كل واحد مسؤول عن نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 22
أغسطس
هاه سمعتو يعيال
تقول مشتاقه وكل واحد يخلي بالو من لغاليغو🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
يكون خير
لا تحاتي ياخوي سعد مخَلين بالنا منها بس إذا هي ودها عطيناها .😊.🤗.
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18436 ] نشر منذ 13 دقيقة
هاه سمعتو يعيال
تقول مشتاقه وكل واحد يخلي بالو من لغاليغو🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12418 ] نشر منذ 3 دقائق
يكون خير
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 1 دقيقة
لا تحاتي ياخوي سعد مخَلين بالنا منها بس إذا هي ودها عطيناها .😊.🤗.