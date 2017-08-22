العمل تنفذ حملة توعوية للعمالة المنزلية في مطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية، حملة توعوية للعمالة المنزلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ضمن مبادرات الثقافة العمالية التي تنفذها الوزارة في عدد من مناطق المملكة.

وتهدف الحملة التي استمرت لمدة أسبوع إلى توعية العمالة المنزلية القادمين إلى المملكة، بعقود العمل وما تحتويه من واجبات وحقوق، ونظام الإجازات والرعاية الصحية للعامل المنزلي، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، وعقوبات وغرامات العامل المخالف للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من جهة، والتوعية بحقوق وواجبات أصحاب العمل، وشروط فسخ العقد والعقوبات المترتبة على مخالفاته من جهة أخرى.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, أطلقت حملاتها التوعوية في شهر مايو الماضي بعنوان “ سوق عمل واعٍ ” ، حرصاً منها على تنظيم سوق العمل وعلاقات الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوقهم ويساعدهم على استيعاب النظام وفهم ما يلزمهم فيه من واجبات وما لهم من حقوق.