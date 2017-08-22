 انهيار معبد بوذي في نهر هائج في ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 22

    أغسطس

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انهيار معبد بوذي في نهر هائج في ميانمار




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