 فتح باب التسجيل بالدفاع الجوي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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فتح باب التسجيل بالدفاع الجوي

فتح باب التسجيل بالدفاع الجوي
فاطمة المالكي(صدى):

تعلن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلاب حملة شهادة الثانوية العامة ( علوم طبيعية / مقررات علوم طبيعية / علوم شرعية ) على وظيفة ( جندي أول فني / عريف فني ) وذلك حسب مدة الدراسة التخصصية بقوات الدفاع الجوي.
وسيبدأ التسجيل بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأحد الموافق (26/12/1438هـ ) الساعة الثامنة صباحاً ، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق (04/01/1439هـ) الساعة الثامنة صباحاً لمدة (سبعة) أيام عن طريق بوابة القبول والتسجيل الالكتروني بموقع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي على الرابط :


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