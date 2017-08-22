انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 11 أسبوعا - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً مع تطلع المستثمرين في السوق إلى تصريحات المسؤولين خلال الاجتماع السنوي لأهم كبار المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في ” جاكسون هول ” ، يوم الجمعة المقبل.

ووصل المعدن الأصفر لأعلى مستوياته في ما يقرب من 11 أسبوعاً أمس الإثنين مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويتشكك المراقبون إثر الاضطرابات التي تحيط بإدارة الرئيس ” دونالد ترامب ” في قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية بخفض الضرائب وإلغاء الضوابط المقيدة، واتخاذ قرارات للتحفيز المالي.

وانخفض الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.59% إلى 1284.28 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.58% إلى 1289.2 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.