انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 11 أسبوعا - صحيفة صدى الالكترونية

انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 11 أسبوعا
سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً مع تطلع المستثمرين في السوق إلى تصريحات المسؤولين خلال الاجتماع السنوي لأهم كبار المصرفيين المركزيين والاقتصاديين في ” جاكسون هول ” ، يوم الجمعة المقبل.
ووصل المعدن الأصفر لأعلى مستوياته في ما يقرب من 11 أسبوعاً أمس الإثنين مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
ويتشكك المراقبون إثر الاضطرابات التي تحيط بإدارة الرئيس ” دونالد ترامب ” في قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية بخفض الضرائب وإلغاء الضوابط المقيدة، واتخاذ قرارات للتحفيز المالي.
وانخفض الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.59% إلى 1284.28 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.58% إلى 1289.2 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة
يااارب زووود
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه. ليه يختي دلوعة الرياض . للعِرس والجهاز .؟
الله يوفقك ويسعدك و تِعرِسين اليوم قبل بكره .💐.
قولي آمــــــــــين يارب العالمين .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16761 ] نشر منذ 52 دقيقة
زين هلوا العرايس يشرينه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16761 ] نشر منذ 48 دقيقة
زين خلوا العرايس يشرينه
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دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههه لا والله ياراعي الدتسن بس لزينه ,, ليش للعرس هو ابو محمد وافق وانا قلت لاا ,, الى ع طاري الغالي ابو محمد وينه اشوفه مختفي لايعلق عسااه بخير ياارب .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12421 ] نشر منذ 28 دقيقة
اطمئني يا دلوعه ابو محمد بخير ولله الحمد لكن يتخفى الضاهر سببتي له رعب
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا والله يا دلوعة الرياض ابومحمد ماهو مختفي والبارح كان مَعنا طول الليل عسى ربي يحفظه.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 17 دقيقة
انت يادلوعه اخشوشني شويه ع شان ابو محمد يلين لان ابو محمد يحب الخشونه -رجل والرجال قليل-
راس دبوس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
بعض الحريم لو هي عجوز بايره متقرفط وجهها
لازم تشيك وتحط الذهب اشكال اشكال
تقهر الي ماعندهم فلوس يشترون
وتستعرض بالاعراس والكبر والغرور راكب راس العجوز