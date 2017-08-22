القبض على ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة و مُسكر في الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني بمحافظة الأفلاج، من ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة ومُسكر.

وأوضح مصدر أمني إن رجال مركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة تفتيش ” اشتبهوا مساء أمس الأثنين، في مركبة من نوع ” جيب لكزس ” قادمة من الجنوب باتجاه الشمال، يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره، وبعد إيقاف المركبة لإخضاعها للتفتيش، عثر بحوزته على 39 حبة من الحبوب المخدرة وقارورة مُسكر ” عرق ” وتم تسليم المواطن والمضبوطات لجهة الأختصاص .