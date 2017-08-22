القبض على ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة و مُسكر في الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة و مُسكر في الأفلاج
تمكن مركز الضبط الأمني بمحافظة الأفلاج، من ضبط ثلاثيني بحوزته حبوب مخدرة ومُسكر.
وأوضح مصدر أمني إن رجال مركز الضبط الأمني بالأفلاج ” نقطة تفتيش ” اشتبهوا مساء أمس الأثنين، في مركبة من نوع ” جيب لكزس ” قادمة من الجنوب باتجاه الشمال، يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره، وبعد إيقاف المركبة لإخضاعها للتفتيش، عثر بحوزته على 39 حبة من الحبوب المخدرة وقارورة مُسكر ” عرق ” وتم تسليم المواطن والمضبوطات لجهة الأختصاص .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 1 ساعة
إجلدوووووه لين يبان له صاحب .😡😡.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5402 ] نشر منذ 18 دقيقة
ثلاثيني يعني رجال كبير ويعرف الحرام والحلال الحمدلله على العقل والدين
الروقي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 9 دقائق
أنتي يافوفو تبين الخلق ماتخطي ابد تبين الناس كلهم مثل الصحابه على غفله وماقد شفت لك تعليق الا شماته فقط لاغير
الناس ماهم سوى فيه ناس صالحه وفيه ناس فاسده