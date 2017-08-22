فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت مٌراهقة صينية على ولادة طفلتها خلف الأشجار وتركها عارية بمكان ولادتها .

وكانت قد عثرت الشرطة الصينية على رضيعة حديثة الولادة عارية بجوار جسرٍ في مقاطعة ” سيتشوان ” ، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها في حضانة.

وقالت الشرطة في مقاطعة سيتشوان إنها تمكنت من تعقب الأم، واكتشفت أنها مراهقة تبلغ من العمر (12 عاماً) تعيش مع جديها وترى والديها مرة واحدة في السنة.

ومن جانبها قالت جدة المراهقة إن حفيدتها شعرت بالتعب وقررت نقلها إلى المستشفى، لكنها ادعت في منتصف الطريق حاجتها لاستخدام المرحاض، واختفت خلف الأشجار لمدة 30 دقيقة، ثم عادت وذهبت مع جدتها إلى المستشفى بشكل طبيعي، ويعتقد المحققون أن الرضيعة ولدت خلال هذه الفترة، حيث تركتها أمها المراهقة التي رفضت الحديث مع المحققين بشأن المولودة، ومن يكون والدها.