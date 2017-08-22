فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية
أقدمت مٌراهقة صينية على ولادة طفلتها خلف الأشجار وتركها عارية بمكان ولادتها .
وكانت قد عثرت الشرطة الصينية على رضيعة حديثة الولادة عارية بجوار جسرٍ في مقاطعة ” سيتشوان ” ، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها في حضانة.
وقالت الشرطة في مقاطعة سيتشوان إنها تمكنت من تعقب الأم، واكتشفت أنها مراهقة تبلغ من العمر (12 عاماً) تعيش مع جديها وترى والديها مرة واحدة في السنة.
ومن جانبها قالت جدة المراهقة إن حفيدتها شعرت بالتعب وقررت نقلها إلى المستشفى، لكنها ادعت في منتصف الطريق حاجتها لاستخدام المرحاض، واختفت خلف الأشجار لمدة 30 دقيقة، ثم عادت وذهبت مع جدتها إلى المستشفى بشكل طبيعي، ويعتقد المحققون أن الرضيعة ولدت خلال هذه الفترة، حيث تركتها أمها المراهقة التي رفضت الحديث مع المحققين بشأن المولودة، ومن يكون والدها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18479 ] نشر منذ يومين
هذي ودوها البحر يبلعها مثل الصينيتين الي قبل شوي😡
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا بالله . اللهم إلعنها وادخِلها في نارك .😡.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ يومين
مضحوك عليها المسكينه او مغتصبه وخافت من اهلها -طفله صغيره يكفيها مافيها-الله يستر ع كل بنات المسلمين-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يستر على بنات المسلمين
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يومين
12 سنه ؟
حراااام والله ذي تبي من يرضعها مهوب بنتها
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ يومين
الله المستعان والله يصلح الحال طفله سارب تستر على عبادك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ يومين
يا زينها تجنن صغيره
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
١٢سنه وتحمل وتولد بعد ولا كان شي صار
دخيلك يالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12456 ] نشر منذ يومين
اهبي في نصف ساعه جابت المولوده ورجعت لجدتها وكان شي لم يكن
هاي ادميه والا قطوه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ يومين
حتى القطوه.🐱. يا ابوعمار تحتاج وقت اكثر من نصف ساعه .😊😅😁.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14058 ] نشر منذ يومين
😂😂
وش ذا !!
خالد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
عوذا مستحيل نص ساعه وترجع طبيعيه