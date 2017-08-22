 فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية

فتاة الـ 12 عاماً تلد طفلتها خلف الأشجار وتتركها عارية
نورة الشهري(صدى):

أقدمت مٌراهقة صينية على ولادة طفلتها خلف الأشجار وتركها عارية بمكان ولادتها .

وكانت قد عثرت الشرطة الصينية على رضيعة حديثة الولادة عارية بجوار جسرٍ في مقاطعة ” سيتشوان ” ، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها في حضانة.

وقالت الشرطة في مقاطعة سيتشوان إنها تمكنت من تعقب الأم، واكتشفت أنها مراهقة تبلغ من العمر (12 عاماً) تعيش مع جديها وترى والديها مرة واحدة في السنة.

ومن جانبها قالت جدة المراهقة إن حفيدتها شعرت بالتعب وقررت نقلها إلى المستشفى، لكنها ادعت في منتصف الطريق حاجتها لاستخدام المرحاض، واختفت خلف الأشجار لمدة 30 دقيقة، ثم عادت وذهبت مع جدتها إلى المستشفى بشكل طبيعي، ويعتقد المحققون أن الرضيعة ولدت خلال هذه الفترة، حيث تركتها أمها المراهقة التي رفضت الحديث مع المحققين بشأن المولودة، ومن يكون والدها.

 

 


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ يومين

لاحول ولا قوة إلا بالله . اللهم إلعنها وادخِلها في نارك .😡.

[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ يومين

مضحوك عليها المسكينه او مغتصبه وخافت من اهلها -طفله صغيره يكفيها مافيها-الله يستر ع كل بنات المسلمين-

[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يستر على بنات المسلمين

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ يومين

12 سنه ؟
حراااام والله ذي تبي من يرضعها مهوب بنتها
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ يومين

بسم الله الرحمن الرحيم
١٢سنه وتحمل وتولد بعد ولا كان شي صار
دخيلك يالله

[ عدد التعليقات: 12456 ] نشر منذ يومين

اهبي في نصف ساعه جابت المولوده ورجعت لجدتها وكان شي لم يكن
هاي ادميه والا قطوه

[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ يومين

حتى القطوه.🐱. يا ابوعمار تحتاج وقت اكثر من نصف ساعه .😊😅😁.

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

عوذا مستحيل نص ساعه وترجع طبيعيه

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