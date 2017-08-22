الأمن المصري يلقي القبض على متحرش براكبة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن المصري يلقي القبض على متحرش براكبة سعودية
ألقت سلطات مطار القاهرة الساعات الماضية القبض على مندوب شركة سياحة قام بالتحرش وإبتزاز راكبة سعودية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتى تضمنت تحرير محضر وإحالته للنيابة.
وكان اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة قد تلقي امس بلاغا من راكبة سعودية يفيد أنها تعرفت على مندوب شركة سياحة خلال زيارتها إلى القاهرة قام بالتحرش بها وإلتقاط صور معها ثم قام بإبتزازها وأنه يتواجد أمام صالة السفر لدى مغادرتها إلى المملكة.
وتم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية قام بالقبض على المندوب وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتى تضمنت تحرير محضر له وإحالته للنيابة .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18447 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه هههههههه
تعرفت عليه وتصورت معه
وبعدها اشتكته
دنيا العجب🤔
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 19 ساعة
ماشاء الله تعرفت عليه وتصورت معه , ياعين ياليل وياقلب لا تحزن والله إنها المسؤولة فيما حصل بنسبة 100% , وش تتوقع يعني هو بزر عمره خمس سنين على شان تتعرف عليه وتتصور معه وتمشي , أكيد لو أنا جاتني واحده وعرفتني بنفسها وضحكت معي وسولفت وتصورت معي أكيد بأنجذب لها لو أن لحيتي توصل إلى نص بطني , الشيطان أقسم بالله فقال :(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)
مندوب الشركة من عندي براءة لأنها هي المتحرشة وليس هو بتنازلها وتعرفها والتصوير معه وفي الأخير تطلع تتبكبك وتشتكي
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18447 ] نشر منذ 18 ساعة
أنا عاوز ئءءئول لمندوب السياحة حاقه يقدعان
يباشه
النسوان كده
تشرب كوب العصير وترمي الفاضي
تعيش وتاكل غيرها
تلئاها دلوئتي ريحة تتصور مع واحد تاني
واصبور شوية وحيصير معاااك واحد يونسك فالسقن😂😂😂😂😂
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 18 ساعة
تحسب نفسها في الرياض
افلها معه واذا مليت منه رحت للشرطه وقلت يبتزني
ياخبله القانون في مصر يختلف مو مثل عندنا الحرمه مصدقه ومرفوع عنها القلم
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5408 ] نشر منذ 17 ساعة
ما تسوى عليك رحت لنيابة يا شنب
ريم الربيعان[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 17 ساعة
اكيد هذي السالفه والا مفهوم اخر هههههه
شفت سعوديات بتركيا ما معاهن رجال للاسف تاخذ رجل تركي وتروح معاه بسيارته الخاصه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 16 ساعة
أكرمكم الله الحمار إذا شِبَع قام إيرافس . وباقي ألعِلم عِندكم .
كان زمان[ عدد التعليقات: 1216 ] نشر منذ 16 ساعة
بالسفر ..
نشوف قروبات بنات لوحدهم ,,..
قوقاز[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 13 ساعة
ياعين والله ودنا نسافر
algernaas4[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 9 ساعات
تستاهل هي اللي ارخصت نفسها الواطية لو انها محترمه واخت رجال ماتعرفت على شخص غريب عنها وتصورت معه وتنتظر انه مايعاكسها ويتحرش فيها وهي اللي فتحت له الباب
نساء مريضة
ابو عمر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 9 ساعات
سافله ومنحطه ورخيصه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11141 ] نشر منذ 6 ساعات
مصير كل متصورة مع الغير فضحها
ااالصقري[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
حريه
خلوها تتذوق اصناف الحريه وتجرب
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 1 ساعة
معقول فيه سعوديه تسافر لوحدها بدون رجال مااصدق ولو فيه يبقي طرش وتجنيس او اخوالها مصريين واخذه عليهم ومنهم وفيهم والمصري المتحرش شايف ان السعوديه او السعودي بنك متحرك ويبغى يلهفه ههههه