الأمن المصري يلقي القبض على متحرش براكبة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة الساعات الماضية القبض على مندوب شركة سياحة قام بالتحرش وإبتزاز راكبة سعودية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتى تضمنت تحرير محضر وإحالته للنيابة.

وكان اللواء ” طه بيومى ” مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة قد تلقي امس بلاغا من راكبة سعودية يفيد أنها تعرفت على مندوب شركة سياحة خلال زيارتها إلى القاهرة قام بالتحرش بها وإلتقاط صور معها ثم قام بإبتزازها وأنه يتواجد أمام صالة السفر لدى مغادرتها إلى المملكة.

وتم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية قام بالقبض على المندوب وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتى تضمنت تحرير محضر له وإحالته للنيابة .