تفاصيل علاقة آثمة تنتهي بالقتل وتمزيق جسد السائق لثلاثة قطع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على أجزاء بشرية بدائرة قسمي الوراق وأوسيم في الجيزة.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لسائق يدعى ” إكرامي محمد صلاح ” 37 سنة، سيئ السمعة، وله علاقات نسائية آثمة، اعتاد تصوير السيدات اللاتي أقام معهن علاقات في أوضاع مخلة لابتزازهن مادياً، وإجبارهن على استمرار العلاقة.

وتوصلت تحريات إلى أن السائق ارتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة تدعى ” ميرفت ” 37 سنة، مالكة حضانة أولاد المستقبل.

واعترفت المتهمة أنها ارتبطت بعلاقة آثمة مع السائق منذ مارس الماضي، وعقب تهديده وابتزازه لها عقدت العزم على التخلص منه.

وأفادت التحريات أن المتهمة اتفقت مع سيدة تعمل لديها تدعى ” سارة ” 31 سنة، مقابل حصولها على 20 ألف جنيه، واستدرجت المجني عليه إلى شقتها بمنطقة بشتيل بزعم عرضها للبيع، ووضعتا له أقراصا مخدرة في مشروب النسكافيه، وعقب استغراقه في النوم، استولت الأولى على المبلغ، وهاتف محمول، وقامت مالكة الحضانة بذبحه وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء، وضعتها داخل 3 أكياس.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن مالكة الحضانة ألقت الجذع في ترعة المتربة بإمبابة، وباقي الأجزاء (الرأس، الذراعان، الخصر، الساقين) في نهر النيل من أعلى كوبري الوراق.

وقالت المتهمة إنها احتفظت بكارت ميموري لهاتف المجني عليه، تبين أنه يحتوي مقاطع وصور سيدة أخرى من ضحاياه.

وتمكن المقدم محمد أبوالقاسم، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المتهمة الثانية، واعترفت باشتراكها في ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي لمرورها بضائقة مالية، مضيفة أن الشقة محل الجريمة هي شقة الزوجية. حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.