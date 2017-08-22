بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة الراقصة بمنتزه السمراء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة الراقصة بمنتزه السمراء
كشفت جمعية الثقافة والفنون في بيان لها بشأن واقعة رقص فتاة أمام الجمهور خلال فعالية مسرح الطفل بمنتزه السمراء بحائل، أن الفعالية كانت تتضمن عروضاً استعراضية لفرقتي أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام وأنها أعلنت عن ذلك بالضبط قبل انطلاق الفعالية.
وقالت ” أنه في يوم الجمعة الماضية وأثناء تجهيز المشرف لمسرح الطفل وتشغيل إحدى الشيلات وتهيئة الجمهور، صعدت الطفلة التي ظهرت في المقطع المتداول، وبعدها بلحظات تنبَّه المشرف وتم إنزالها من المسرح؛ لأنها كانت ضمن الجمهور الخاص ولا تنتسب للفرق الرسمية المشاركة “.
وشددت الجمعية أنها لا تقبل ما حدث على المسرح لأنه منافٍ للأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد والتعليمات الرسمية للمسارح السعودية،
وتقدمت الثقافة والفنون باعتذار لأهل حائل عن ما حدث، مبينةً أنها اتخذت في حينه الإجراءات المناسبة بالاتفاق مع إدارة منتزه السمراء بإيقاف الفعاليات، كما وجهت بإيقاف مشرف مسرح الطفل لتهاونه في مهامه بتنظيم المسرح.
وعلى الجانب الآخر، قال إبراهيم الصقر مقدم مسرح الطفل في منتزه السمراء إن الجهات التي تطالها المسؤولية عن الواقعة تتهرب من هذه المسؤولية، مؤكداً أنه مكلف بالتقديم فقط وأن الإشراف على المسرح تحت طائلة المركز الإعلامي بمنتزه السمراء وليس جمعية الثقافة والفنون.
وقال أنه صعَّد الفتاة لخشبة المسرح بناءً على طلب إدارة المنتزه، مبيناً أنها جاءت مع فرقتها منذ انطلاق الفعاليات فرفض ظهورها على المسرح لأن فرقتها غير مصرح بها، وأثناء ذلك حضر مدير المركز الإعلامي بمنتزه السمراء وطلب منه السماح للفتاة بالصعود للمسرح وعدم رد أي أحد.
ولفت إلى أنه بعد تلك الواقعة بيومين قدمت إليه مجموعة فتيات في نفس عمر تلك الفتاة، فرفض كذلك ظهورهن على المسرح، غير أن أحد منسوبي المركز الإعلامي بمنتزه السمراء طلب السماح لهن بالصعود وأكد له أنه تمت التوصية لهن من قِبل الإدارة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18436 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقع يامرقع🤔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب .😜.
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه حاجة تضحك يا رجال على من خلوكم من استغفال الناس والتضليل بكتابات واعتذارات لاتسمن ولاتغني من جوع اللي حصل حصل طبطب وليس يطلع كويس
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي ينترقع وشي ماينترقع
الله يكفينا شر هيئة الترفيه
وفعالياتها الخايسه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18436 ] نشر منذ 1 ساعة
دام خيرك وووووكفيت البلا
لاودكم نقلب سلا
كلن بسالف بلاده
وازيد عليها:
الي على المسرح علا💃
خلا فواااادي مبتلا🤒
حوريتن تسوى قلاده💍
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5402 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذاالخبر كان أمس على مواقع التواصل وناس قالوا ان هذي البنت لانا الفراج المنشدة وناس قالت ان البنت عمرها ١١ سنة من الحضور وهي سورية والعلم عند الله هي البنت تبان انها كبيرة والمفروض تلبس عباية على الأقل وهي أكيد اهلها معها وما اعترضوا 😳😳
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18436 ] نشر منذ 46 دقيقة
الدم في قلبي غلا
بخر بعقلي وأمتلا
والزين طربان بزيادة
هههههعهه هههههههه
والله النوم لاعب براااسي لعب
ولا كان اكمل القصيدة
عمومآ بحط الحين هالأبيات ولاخلص الحج
سويتها ورتبتها وخليتها احلى قصيدة
ورقع يامرقع🤗🤗🤗🤗🤗
سلطان[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 37 دقيقة
بغض النظر عن الفتاة او المنتزه او هيئة الترفيه ..
في احد يرقص على شيلة ؟
علي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله الايشفلنا مجتمع فاضي مامعاه
شفل — من طول الاجازة
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 29 دقيقة
السلام عليكم يشباب أرجو الإفادة عن ابو محمد معاد اشوف له اي تعليقات ,, سلامات فيه شي لايكون تعبان لاقدر الله , نرجو من الجميع اللإفاادة عنه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12421 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب وين الفديو نشوف رقصها بغض النظر عن عمرها 11 سنه والا 50 سنه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2578 ] نشر منذ 14 دقيقة
. لا تحاتين يا دلوعة الرياض .
ابومحمد ماهو مختفي والبارح كان مَعنا ولا فيه إلا كل الخير عسى ربي يحفظه ويخليه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12421 ] نشر منذ 7 دقائق
دلوعة الرياض
ابو محمد بخير و صحه ولا فيه شي ابد لكن الرجل يدخل الموقع لابس طاقية الاخفاء كي لا يشوفه احد