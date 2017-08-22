⁠⁠⁠⁠⁠7 طٌرق لتعزيز قدرة طفلك على الكلام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أن تتعودي على الحديث الدائم مع طفلك الصغير هو الأساس وأفضل الطرق لتعزيز قدرته على الكلام، ولكن في نفس الوقت عليك معرفة كيفية التحدث معه كي يطور قاموسه اللغوي واستيعابه. اليك هذه النصائح البسيطة والتي يجب أن تكون في أسلوب تعاملك اليومي معه:

1. اشرحي كل شيء:

اشرحي له ما يحدث معك وحولك كي يستوعب الكلمات المربوطة بالحدث. مثلا عندما تكونين في المطبخ تعدين الطعام وطفلك يجلس في الأرض يلعب، أخبريه أنكما الآن في المطبخ، قولي له ماما تعد الطعام وأنت تجلس على الأرض تلعب. هذه سيسهّل عليه الكثير من الحفظ السريع لكلمات جديدة.

2. أطرحي عليه الأسئلة:

طفلك الصغير لن يميّز بين الحديث والسؤال، وليتعلم الفرق، اطرحي عليه الأسئلة وان كان لم يصل بعد لمرحلة الإجابة. مثلاً اسأليه: هل تريد أن تأكل؟ وأعيدي السؤال ثانية. ثم قومي بالإجابة بأن تقولي نعم وأنت تحركين برأسك. سيتعلّم الطفل تدريجيا أن السؤال يتطلب الإجابة منه.

3. اسردي عليه القصص:

قراءة القصص للطفل أو سرد الحكايات من أهم النقاط التي تعزّز مخيلته وتغني قاموسه اللغوي.

4. تجنبي لغة المواليد:

البعض يجد أن التحدث مع الطفل الصغير بلغة المواليد الصغار امراً لطيفاً ومحبباً ويقرّب الكبير من الطفل. هذا صحيح، ولكن في نفس الوقت هذا الأسلوب من الكلام لن يدعم لغة الطفل وينمّيها.

5. استخدمي أسلوب الإشارة:

ثبت علمياً أن استخدام الأيدي للشرح والإشارة أثناء التحدث مع الطفل يساعده على الاستيعاب بشكل اسهل واسرع. لذا فهم طفلك لما تقولينه له مرتبط بقدرته على الكلام.

6. كوني إيجابية:

بعض الأمهات يربطن التحدث مع أطفالهن فقط عند توجيه التعليمات والأوامر أو عند التأنيب والتوبيخ. كوني إيجابية في أحاديثك ودعي الأحاديث يملأها المرح والتنوع والأحداث.

7. استمعي لطفلك:

أعطي فرصة لطفلك كي يستجيب لما تقولينه ويتجاوب معك ولا تكثري من التصحيح أو السخرية من المفردات الخاطئة التي يقولها.