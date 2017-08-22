اجتماع طارئ لكبار أسرة آل ثاني لمواجهة تنظيم الحمدين - صحيفة صدى الالكترونية

اجتماع طارئ لكبار أسرة آل ثاني لمواجهة تنظيم الحمدين
كشفت مصادر مطلعة أن كبار أسرة آل ثاني، يعقدون اجتماعا هاما، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عرقلة تنظيم الحمدين للقطريين والمقيمن من أداء مناسك الحج.
وكانت مصادر قالت إن السلطات القطرية وضعت جميع الحجاج القطريين الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج على قوائم الترقب بغية التحقيق معهم عند وصولهم الى قطر.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن التركية حاصرت أحد المنازل في الريان المملوك للواء خليفه بن عبدالله النعيمي مدير عام أمن الريان.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18418 ] نشر منذ 30 دقيقة
تميم وابوه وامه
حفروا قبورهم بيدينهم
وقريبآ سيسحب البساط من تحتهم للأبد
ويرجع حمد يتكي ف القهاوي والأستراحات يدور حق الشيشه
وتميم يقلبها مع العيال بلوت على الرصيف
وموزه متزاعله مع سواق الليموزين
دابلتن تسبده من كثر مهو يوصلها تحضر زواجات
وماتدفع حق المشوار.
وبذكركم🤗
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 8 دقائق
لا بس عاد
مو لدرجة ذي يالقرني
صحيح ماينبلعون وماسخين وحثالة للمجتمع القطري
لاكن ماسرقوة من اموال قطر يكفيهم مئتين سنة يكشخون ويترززون
الحق يقال