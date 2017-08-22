اجتماع طارئ لكبار أسرة آل ثاني لمواجهة تنظيم الحمدين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن كبار أسرة آل ثاني، يعقدون اجتماعا هاما، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عرقلة تنظيم الحمدين للقطريين والمقيمن من أداء مناسك الحج.

وكانت مصادر قالت إن السلطات القطرية وضعت جميع الحجاج القطريين الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج على قوائم الترقب بغية التحقيق معهم عند وصولهم الى قطر.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن التركية حاصرت أحد المنازل في الريان المملوك للواء خليفه بن عبدالله النعيمي مدير عام أمن الريان.