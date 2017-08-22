سيارة مسرعة تقتل مواطنة دهساً بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

سيارة مسرعة تقتل مواطنة دهساً بالأحساء
أدى حادث دهس بالطريق الرابط بين العمران الجنوبية والصبايخ بالقرب من مقر الدفاع المدني إلى مصرع سيدة في العقد الثالث تحت عجلات إحدى السيارات أثناء عبورها الطريق.
وأصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في غرفة العناية المركزة. وتسكن المتوفاة ذات الـ 38 ربيعا قرية العرامية التابعة لمدينة العمران شرق الأحساء، وقد خلفت وراءها 7 بنات، وتمت مواراة جثمانها في مقبرة الحوطة.
وتتصدر الأحساء المرتبة الأولى في حوادث الدهس بمعدل 13%، بحسب ما كشفته أرقام إحصائية للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.
كما تتصدر حوادث الطرق المميتة والاصابات الخطرة بنسبة 27% على مستوى المنطقة الشرقية.
فاقده أمي وابوي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 13 دقيقة
ألله يرحمها ويصبر بناتها 😢
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18418 ] نشر منذ 10 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله
قبل شوي مسن فجيزان اندهس
والحين ام ل٧ بنات
يااخوان لازم نتعاون بتنظيف الشوارع من هالطايشين والمتهورين
يخي صور
واحد مقلع ولا قاطع اشارة او عاكس سير ولا جالس ينطل ويستهبل
صوره فديو وارسل لبرنامج امن وامان
هذيلن مثل الورم السرطاني الخبيث الي لابد من اجتثاثه
كمن اسره فقدت معيلها
وكمن حرمه ترملت
وكمن طفل وطفله تيتموا
والسبه هالمتهورين الطايشين
عملاء التأمين يغطي
حسبي الله ونعم الوكيل
صح التأمين يغطي
لكن هل التأمين يعيد لي والدي ولا اخوي ولا اخوياي
الله المستعان
علشان كذا اطالب برفع اسعار الوقود الى اعلى مستوى
إذا مايوصل فل التانكي ب٣٠٠ ريال اقل شي
علشان يركدون شوي.
ويكفون الناس من شرهم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2550 ] نشر منذ 8 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .