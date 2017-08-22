سيارة مسرعة تقتل مواطنة دهساً بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أدى حادث دهس بالطريق الرابط بين العمران الجنوبية والصبايخ بالقرب من مقر الدفاع المدني إلى مصرع سيدة في العقد الثالث تحت عجلات إحدى السيارات أثناء عبورها الطريق.

وأصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في غرفة العناية المركزة. وتسكن المتوفاة ذات الـ 38 ربيعا قرية العرامية التابعة لمدينة العمران شرق الأحساء، وقد خلفت وراءها 7 بنات، وتمت مواراة جثمانها في مقبرة الحوطة.

وتتصدر الأحساء المرتبة الأولى في حوادث الدهس بمعدل 13%، بحسب ما كشفته أرقام إحصائية للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.

كما تتصدر حوادث الطرق المميتة والاصابات الخطرة بنسبة 27% على مستوى المنطقة الشرقية.