خفر السواحل الأمريكي يوقف البحث عن الطيارين المفقودين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوقفت قوات خفر السواحل الأمريكي، أمس الاثنين، عمليات البحث قبالة هاواي عن خمسة طيارين بالجيش الأميركي فُقدوا منذ تحطم طائرتهم الهليكوبتر الأسبوع الماضي.

وقال الأميرال فينس أتكينز قائد الفرقة الرابعة عشر بخفر السواحل في مؤتمر صحفي، إن ” تعليق عملية بحث وإنقاذ دون التوصل إلى شيء قرار صعب جدا جدا ويؤثر بشكل كبير ولاسيما على معنويات خفر السواحل “.

وأعلن خفر السواحل أن الطائرة وهي من طراز بلاك هوك سقطت الثلاثاء الماضي في المحيط الهادي خلال مهمة تدريب على بعد ثلاثة كيلومترات قبالة كاينا بوينت في جزيرة أواهو.