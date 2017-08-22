اعترافات مثيرة لمُغتصب الطفلة الباكستانية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل اعترافات مغتصب الطفلة الباكستانية ” سجا ” خلال التحقيقات التي جرت معه من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر، أن المتهم أوضح خلال التحقيقات أنه شاهد الطفلة حينما كانت متجهة للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالا بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مشيرا إلى أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي وارتكب جريمته، مبررا فعلته بتأثره بتناول المسكر.

ومن جانب أخر، أكد ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف عادل الثبيتي، أن الجمعية تواصلت مع الأطباء المعالجين لـ” سجا “، وأبلغوها أن حالتها تحسنت بشكل كبير، وقد تخرج من المستشفى وتعود إلى منزلها خلال أيام.

وكانت الطفلة ” سجا “، تعرضت للاغتصاب الوحشي، الثلاثاء الماضي، ما أدى لحدوث نزيف حاد لها وأجرت عمليتين جراحیتين لإنهاء معاناتها، فيما أعلنت شرطة الطائف عن القبض على الجاني وهو مقيم أفريقي في العقد الثاني من العمر.