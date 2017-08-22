مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادثي تصادم منفصلين بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توفي شخصان، وأصيب 41 آخرين في حادثي تصادم بمكة المكرمة أمس الإثنين، وجرى نقل المتوفيين وبعض الحالات الخطيرة للعلاج في المستشفيات.

وشهد الحادث الأول مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين وجرى نقل الحالات المصابة إلى مستشفى النور التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتعرض أتوبيس بمكة لحادث تصادم نتج عنه إصابة 31 حالة إصابة تنوعت ما بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، ونقلت فرق الإسعاف 14 حالة إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، بينما تم نقل 3 حالات عن طريق جهات أخرى، وتمت معالجة 14 حالة في الموقع، وفقا لصحيفة الرياض.