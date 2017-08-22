محاكمة متهمين بحرق " ساحرات " في تنزانيا - صحيفة صدى الالكترونية

تنزانيا(صدى):

مثُل 32 رجلاً أمام محكمة في تنزانيا حيث يواجهون تهما بحرق خمس نساء وهن أحياء لاعتقادهم بأنهن ” ساحرات “.

وتستكمل محاكمة المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً وبينهم مسؤولون محلّيون في منطقة أوشاما على بعد 50 كلم جنوب شرق جبل كليمنجارو، في 4 سبتمبر المقبل، حسب ما قال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في محكمة مدينة نزيغا.

وأوضح المسؤول لوكالة ” فرانس برس “، أنّ المدعي العام قال إنّ ” الرجال الـ32 شاركوا في قتل النساء عبر ضربهنّ قبل حرقهنّ حتى الموت “.

وخلال المحاكمة أقرّ بعض المتهمين بذنبهم، فيما أنكر آخرون اشتراكهم في عملية القتل، وفي هذه القضية، اتهم الموقوفون النساء بـ”تسميم” أشخاص آخرين، حسب ما أوضح مصدر قضائي.

وليس من النادر في تنزانيا قتل أشخاص متّهمين بأنهم سحرة.