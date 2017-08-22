تعليق حمزة ادريس عن المهاجم عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 22
أغسطس
طبعا حمزة ادريس خير من يقيم المهاجمين وهو مهاجم من طراز نادر . حمزة عملة نادرة لعبا واخلاقا تعلمنا منه الكثير. كاهلاوي اتمنى عودة الفريق الكبير الاتي الجار وانتهاء الازمة التي يمر فيها. وكنت اتمنى لو فاز الهلال امس بس التعويض بالرياض ان شاء الله على الاقل ونتأهل حنا والهلال وبالتالي تكون فرصة وجود طرف سعودي في النهائي متواجدة. وبالتوفيق لكل اندية وطننا الغالي ☺
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 54 دقيقة
طبعا حمزة ادريس خير من يقيم المهاجمين وهو مهاجم من طراز نادر . حمزة عملة نادرة لعبا واخلاقا تعلمنا منه الكثير. كاهلاوي اتمنى عودة الفريق الكبير الاتي الجار وانتهاء الازمة التي يمر فيها. وكنت اتمنى لو فاز الهلال امس بس التعويض بالرياض ان شاء الله على الاقل ونتأهل حنا والهلال وبالتالي تكون فرصة وجود طرف سعودي في النهائي متواجدة. وبالتوفيق لكل اندية وطننا الغالي ☺