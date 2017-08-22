أمريكا: لا تهاون أو تسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، أنها لن تتهاون أو تتسامح مع استخدام النظام السوري، الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، مشيرة أن الأخير “لازال يستخدم تلك الأسلحة، رغم الجهود المبذولة لتدميرها”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الذي شنته قوات النظام السوري، 21 أغسطس 2013 على الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، واستخدمت فيه غاز السارين الذي يعد من أخطر الغازات في العالم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص بينهم 400 طفل.

وأوضحت هيلي أن ” الولايات المتحدة الأمريكية لن تبدي أي تسامح حيال استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنين في سوريا “، مضيفة أن ” المجتمع الدولي في رد منه على هجوم الغوطة، اتخذ خطوات هامة لتدمير الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري؛ بهدف منع استخدامها مرة ثانية “.

وأضاف البيان: ” غير أنه رغم ما بذله المجتمع الدولي من جهود حثيثة في هذا السياق، فإن النظام السوري لا زال يستخدم الأسلحة الكيميائية بدون رحمة ضد شعبه “.

وشدد البيان على أن ” العالم أُصيب بدهشة أخرى، بعد استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمائية في 4 أبريل ، الماضي في مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص “.