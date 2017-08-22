مصر تستضيف الملتقي العربي الرابع للطلائع - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الملتقى العربي الرابع للطلائع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بمشاركة طلائع دول الجزائر ولبنان والبحرين واليمن وليبيا.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر حتى الـ29 من أغسطس الجاري، إقامة ورش عمل بمشاركة طلائع الدول العربية، وإقامة معرض يضم الأعمال الفنية التي نفذها المشاركون.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الروابط بين الأخوة العرب، والعمل على تبادل الأفكار الإبداعية والخبرات بين الطلائع وتنمية الفكر الإبداعي لديهم.