القحطاني يدافع عن بريتوس بعد تضييعه هدف محقق أمام العين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

دافع قائد فريق الهلال ياسر القحطاني، عن زميله المهاجم الأورجواياني ماتياس بريتوس، بعد الانتقادات التي وجهت له عقب أدائه غير المرضي وتضييعه فرصة هدف محقق، في مباراة فريقه أمام العين في البطولة الآسيوية مساء أمس الإثنين.

وأكد القحطاني، في تصريحات بعد المباراة، أن الوقت لا زال مبكرا للحكم على اللاعب وأن الفريق بحاجة للدعم وهذا ليس وقت الانتقادات، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة على الفريقين لكن طرد لاعب من فريق العين ساهم في إيقاف الهجمات المرتدة للفريق الإماراتي.