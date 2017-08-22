ترامب يبدي انفتاحه على اتفاق سياسي محتمل مع طالبان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفتاحه على اتفاق سياسي محتمل مع حركة طالبان الأفغانية، محذرا في ذات الوقت من أن الانسحاب السريع من هذا البلد سيخلق ” فراغا ” يستفيد منه ” الإرهابيون “.

وفتح ترامب الباب أمام زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان في إطار إستراتيجية جديدة للمنطقة مبديا اعتراضه على أي انسحاب سريع من أطول صدام عسكري خاضته الولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمة تلفزيونية، إن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة، وعرض ترامب أيضا نهجا أكثر تشددا للسياسة الأميركية تجاه باكستان.

وأضاف في كلمته ” حدسي الأصلي يدفعني للانسحاب “، مضيفا أن مستشاريه للأمن القومي أقنعوه بتعزيز القدرة الأمريكية على منع حركة طالبان من الإطاحة بالحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول.

ولم يحدد ترامب عدد الجنود الأميركيين الذين سيتم إرسالهم ولكن لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس خططا لإرسال نحو أربعة آلاف جندي آخرين إلى جانب 8400 جندي موجودين حاليا في أفغانستان.

وحذر الرئيس الأميركي من أن باكستان “ستخسر كثيراً إذا واصلت إيواء مجرمين وإرهابيين” يزعزعون أمن أفغانستان المجاورة، مشدداً على أن هذا الوضع يجب أن يتغيّر “فورا”.