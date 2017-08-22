مواطن يتفاجأ بوجود عامل سوداني على كفالته منذ 20 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفاجأ المواطن محمد العصيمي، بوجود عامل سوداني على كفالته منذ 20 عاما، حينما أراد إصدار إقامة لعاملة منزلية من خلال منصة ” أبشر “.

وأكد العصيمي، أنه اكتشف أن العامل السوداني يعمل بمهنة ” راعي ” على كفالته منذ 20 عاما، دون علمه أو وجود سجل تجاري أو نشاط زراعي، موضحا أنه صدرت وجددت له الإقامة من مدينة الرياض طوال تلك الفترة، ويعمل حالياً بمحافظة جدة.

وأشار العصيمي إلى أنه تقدم عن طريق خدمات ” أبشر ” لإكمال إجراء خادمة منزلية تعمل لديه، فذهل بوجود العامل السوداني على كفالته، موضحا أنه توجه إلى مديرية الجوازات فحولته إلى وزارة الزراعة للتأكد من وجود نشاط له.

وشدد العصيمي على أنه لم يعط أحدا توكيلاً لاستخراج تأشيرة العامل نهائياً، موضحا أنه توجه لمكتب العمل في الطائف فطالبوه بتقديم بلاغ هروب على العامل، متسائلاً كيف يتقدم ببلاغ الهروب وهو أصلاً لم يتقدم لإصدار تأشيرة العمل.