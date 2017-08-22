مستشار قانوني يكشف العقوبة المنتظرة بحق الشاب المسيء للقرآن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني، عن العقوبة التي متوقع تطبيقها على الشاب الذي ظھر في مقطع فیديو وھو يتطاول ويسيء للقرآن الكريم بتصرفات مسیئة وخادشة.

وأضاف العضياني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عقوبة المسيء للقرآن الكريم يستتاب وإلا يقام عليه حد الردة، فإن تاب تُطبق ضده عقوبة سجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين كما في نظام الجرائم المعلوماتية “.

وأوضح العضياني، أن الجريمة التي أقدم عليها الحدث نصت عليها المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تتعلق بأن ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعد جريمة معلوماتية.