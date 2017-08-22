افتتاح بطولة العالم للخماسي الحديث بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة منافسات بطـولة العالم للكبار للخماسي الحديث التي تستمر حتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، بمشاركة 93 لاعـبا و73 لاعبـة يمثلون 38 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد الافتتاح وزير الشباب والرياضة المصري المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلاوس شورمان، ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان.

يذكر أن البطولة تشهد مسـابقـات في السـباحة والفروسية والكومباينـد ” الرمايـة والجـري “، بالإضافة إلى مسـابقـة سـلاح المبارزة.