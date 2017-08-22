بالصور.. الهلال الأحمر تدرب منسوبيها على إدارة الأزمات والكوارث - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

عقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس الاثنين، ورشة عمل تدريبية لمنسوبيها حول إدارة الكوارث والأزمات بحضور 36 من الأطباء والمساعدين ومديري الإدارات والقيادات الميدانية العاملين بالمشاعر المقدسة ومنطقة مكة المكرمة وذلك في قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة .

وأثنى رئيس لجنة الشؤون الفنية بلجنة الحج الدكتور سطام بن سيار العنزي، في كلمته خلال افتتاح الورشة بالمجهود المبذول مِنْ قِبَل العاملين بالهيئة في كل مناطق المملكة، وضرورة التركيز ورفع كامل الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حتى يتم تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة على الوجه المطلوب .

وتضمنت الورشة محاضرات علمية لتوضيح آلية وخطوات إدارة الأزمات والكوارث يتم من خلالها تقليص وقت الاستجابة للبلاغات بدراسة جميع المداخل والمخارج والتوزيع الجغرافي للمراكز الاسعافية والفرق المتمركزة والجوالة وكذلك تحديد مناطق الفرز والإسناد حسب موقع الحدث وحجمه ومواقع المنشئات الصحية.

وتأتي هذه الدورات التدريبية وورش العمل لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية لاستقبال عدد البلاغات المرتفع وتقديم الخدمات الاسعافية بالشكل المطلوب ورفع درجة المعرفة لدى العاملين والقيادات.