قتيلان و25 مصابا إثر هزة أرضية في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

لقي شخصان حتفهما، وأُصيب نحو 25 آخرين بجروحٍ، جراء هزة أرضية، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، ضربت جنوب غربي إيطاليا، مساء أمس الإثنين.

وذكر بيان لإدارة الدفاع المدني، أن ” الهزة وقعت في تمام الساعة 20.57 بالتوقيت المحلي، ومركزها في البحر المتوسط شمالي جزيرة إيسكيا التابعة لمقاطعة كامبانيا”.

وتابع البيان “بلغت شدة الهزة الأرضية، 4 درجات على مقياس ريختر، بعد أن كانت التقديرات الأولية تحدثت عن 3.6 على نفس المقياس”.

وحسب البيان، فإن عدد من لقوا حتفهم حتى الآن هو اثنان، فضلا عن 25 جريحا بعضهم في حالة خطيرة، ما يرشح زيادة عدد القتلى.

وأضاف أن “المئات من سكان إيسكيا هرعوا إلى الشوارع بعد وقوع الهزة”.