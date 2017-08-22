الكويت تحيل المسيئين للمملكة ودول الخليج إلى النيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

أكد وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إحالة عددا من المسيئين للمملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشأن ما نشروه لمعاقبتهم وفقا للأنظمة.

وأوضح العبدالله، أن وزارته لا تقبل بالإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام الكويتية المُرخصة ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا حرصهم الدائم نحو ملاحقة المسيئين للرموز الخليجية وإحالتهم للنيابة، مشيرا إلى رصد الوزارة كل ما يكتب في الصحافة الكويتية وفي وسائل الإعلام المرخصة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم، وفقا لصحيفة عكاظ.